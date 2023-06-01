4歳エコロディノスはG1に初挑戦する。今年初戦の京都記念は3着に粘り、素質の高さを示した。山口助手は「馬も良くなって精神的に成長しています。競馬はハナに行かなくても折り合えるようになっているし、臨機応変に対応できます」と自在性をアピールする。阪神内回りは【2・0・1・0】と好相性。「ここでどういう競馬ができるのかで、今後が楽しみ」と期待を寄せた。