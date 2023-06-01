西武は、31日のオリックスとの本拠地開幕戦に隅田が先発する。昨季までの同僚で、一緒に自主トレも行うアストロズ・今井がメジャーデビュー。試合は生では見なかったというが「今井さんは行くだけで満足じゃなく、活躍しに行っている舞台だと思うので」と刺激を受けた様子。WBC準々決勝のベネズエラ戦では2ランを被弾。「世界最高峰を見た。そこで通用する選手にならないと。ここ（NPB）では圧倒しないといけない」と思い