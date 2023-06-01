井上尚弥―中谷潤人戦が行われる5月2日のボクシング東京ドーム興行に参戦する前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が30日、横浜市内のホテルで会見した。昨年9月に4回TKO負けし王座から陥落して以来、約7カ月半ぶりの再起戦へ「今は崖っ縁。勝たなきゃ先に進めない。勝ちに徹する」と決意をにじませた。1階級上のスーパーバンタム級初陣、ワン・デカン（中国）との8回戦へキック時代に通ったジムの会長とのミット打ち