◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断完成度の高さならダノンデサイル。キ甲が抜け、首の付け根の筋肉がせり上がっています。尻から臀部（でんぶ）にかけての筋肉も凄い。推進力を生み出す後肢とそのパワーを受け止める前肢の起点（キ甲周辺）が見違えるほどパワーアップしています。昨年の有馬記念出走後のケアが良かったのでしょう。とてもリフレッシュされた体つきになっています。唯一気になるのは尾の付け根。力を入れて体から