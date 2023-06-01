フリーアナウンサーの滝川クリステルが２９日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」のスペシャル版（午後１０時１５分）に出演。夫の小泉進次郎防衛相との結婚前の交際秘話を明かした。滝川は婚約発表まで「結婚するって発表したときに初めて付き合ってたってことが分かったと思う」とコメント。交際が極秘だった理由について「外では会ってない。外で会うとやっぱり、漏れるじゃないですか」と説明。「自分たちの家以外でもこ