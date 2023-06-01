第９８回センバツ高校野球大会の決勝は３１日午後０時半から、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。両校は３０日、兵庫県内で調整。大阪桐蔭は史上２校目の甲子園Ｖ１０に王手。今大会で一気に注目度を上げた川本晴大投手（２年）が、同校初となる下級生の優勝投手を狙う。日本一を懸けた決戦を前にしても、“新怪物”は落ち着いていた。大阪桐蔭・川本は、キャッチボールなどで最終調整。西谷浩一監督（５６）が、決勝の先