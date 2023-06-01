国際スケート連盟公式SNSが公開国際スケート連盟（ISU）は29日（日本時間30日）、フィギュアスケートの2025-26シーズンでの功績を称える「ISUフィギュアスケートアワード」受賞者を発表した。ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルの17歳中井亜美（TOKIOインカラミ）は最優秀新人賞を受賞した中で、カメラに向かって披露したポーズがファンの視線を奪った。お馴染みのポーズで魅了した。黒衣装でドレスアップし、会場に現れた中