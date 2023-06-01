巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝レイズ＝が３０日、うなぎパワーでチームの勝率を５割に戻す意欲を示した。来日初登板初先発となる３１日・中日戦（バンテリンＤ）へ向けてＧ球場で最終調整。阪神との開幕カードは１勝２敗で「明日勝って五分に戻したい。しっかり準備してきたので、結果としてどう表れるか楽しみ」と不敵な笑みを浮かべた。来日から２か月。シーズンへ順調に調整を進めてきた中で、力