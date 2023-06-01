3月も最終日となり、花粉シーズンはスギからヒノキへと移行しつつあります。31日は全国的に雨で花粉の飛散はやや抑えられる見込みですが、油断は禁物です。4月に入ると、再び飛散が増え、「極めて多い」レベルとなる日もありそうです。まだこの先も引き続き万全な対策が欠かせないでしょう。ヒノキのピーク今日31日は飛散量は少なめの所が多い3月も最終日となりましたが、この時期は東北ではスギ花粉のピーク、関東や四国、中国