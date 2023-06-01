記事ポイントエヴィクサーとシヤチハタが資本・業務提携し、ディープフェイク悪用防止へ共同戦線を張る音響透かし＋フィンガープリントで偽動画・偽音声を自動判定する「SIGNED SOUND（音のしるし）」を展開総務省事業2年連続採択・京都府実証済みの信頼性ある技術基盤が支える エヴィクサーとシヤチハタが資本・業務提携を結び、生成AIによるディープフェイクの悪用防止に取り組みます。音響透かしとフィンガープリントを組