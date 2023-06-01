記事ポイントキャンプ道具不要でオートキャンプが楽しめる（多機能コンロ・テント完備）標高850mの六甲山で1日4台限定の春の特別体験夜明けの「マジックアワー」を絶景の中で体験できる キャンプ道具がなくても、六甲山で本格的なアウトドア体験ができます。六甲山みよし観音 オートキャンプ駐車場では、標高850mの絶景スポットで1日4台限定の「春の特別体験」を開催しています。多機能コンロと2人用テントが完備されており、