記事ポイント遮熱ミラーフィルムが2026年4月4日発売の日経トレンディ4月号に掲載予定窓ガラスに貼るだけで室温上昇を10度近く緩和する第三者機関実証あり窓1枚最短10分で施工でき、工場・オフィス・店舗への低コスト導入が進んでいる 猛暑対策に悩む企業が注目する窓フィルムが、日経トレンディ4月号に掲載されます。日本エコ断熱フィルムの遮熱ミラーフィルムは、窓ガラスに貼るだけで室内に「日陰」をつくり、室温上昇を10