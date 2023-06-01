記事ポイント江南 PLAN;S CLINICが2026年4月、江南店限定でボディライン管理とリフトアップ施術プログラムを実施臨床データ収集モニターを募集中、参加条件を満たすとモニター価格での受診が可能韓国研究所との協業データに基づく独自のペッ注射（脂肪溶解注射）を提供、男性からの相談も増加中 韓国・江南の美容医療クリニック「江南 PLAN;S CLINIC」が、2026年4月の施術プログラムを案内しています。江南店限定で、ボディラ