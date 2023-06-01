記事ポイント現役アーティストが保育園・幼稚園を訪問し、歌・楽器・身体表現の本物体験を提供答えのない表現活動で想像力・コミュニケーション能力などの非認知能力と自己肯定感を育む一般社団法人はれるが2026年度の実施パートナー園（保育園・幼稚園・認定こども園）を公募中 はれるは、プロの音楽家や演劇経験者が保育園・幼稚園を直接訪問する「表現教育プログラム」の2026年度実施パートナー園を現在公募しています。歌