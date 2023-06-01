記事ポイント日本の小学生の約44.9%に口臭がみられ、最大の原因は舌苔（舌の汚れ）小学校の6年間は舌機能が一生で最も発達する重要な時期SHIKIENの子ども用舌ブラシで1日1分の舌磨きが舌苔除去の最善策 新学期を機に、子どもの口腔ケアを見直す機会として、SHIKIENが舌ケアの重要性と舌機能の発達について情報を公開しています。日本の小学生の約44.9%に口臭がみられるという研究結果があり、その最大の原因は歯ではなく「舌