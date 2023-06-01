ダービーに向けても注目の1勝クラス、土曜阪神9R「アザレア賞」は17年勝ち馬アドミラブルが次走の青葉賞も制し、ダービー（3着）で1番人気に支持された。今年も逸材ぞろいの好カード。クラシックの常連・友道厩舎が送り込むブラックオリンピアは美しく輝く漆黒の好馬体が光る。品のあるシルエットは父キタサンブラックそっくり。前走の未勝利戦は532キロの迫力ある馬体で勝ち上がった。石橋助手は「大きいフットワークと長くい