土曜中山9R「山吹賞」はモウエエデショー（牡＝萱野、父ダノンプレミアム）に期待がかかる。弥生賞ディープ記念は好メンバーを相手に5着。萱野師も「レースを使いながら良くなっている。力をつけているね」と内容を評価した。今回は初の2200メートル。「ズブい馬だから距離が延びるのはいい」と条件にも不安はない。1週前追いは、時計のかかるWコースでラスト1F11秒4と鋭い伸び。「順調に来ている。動きも良かったよ」と上々の