フジテレビは31日から、『超調査チューズデイ気になる答え今夜出します』（毎週火曜後7：00）の放送を開始する。本番組はいま最もホットな話題や興味のあるテーマ”を独自の視点で調べつくし、答えを導き出す超調査バラエティー番組。さらに同番組はゴールデン帯のバラエティー番組では異例の2時間生放送となる。【写真】フジテレビ4月期の新たな番組【一覧】初回放送では、“学校の裏側”に切り込み、超調査した３つの企