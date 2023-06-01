北中米ワールドカップ、日本代表が組み込まれたグループFのラストエントリーはスウェーデンかポーランドか。より厄介なのはスウェーデンだろう。ギェケレシュやエランガら実力者を擁しており、その顔ぶれを見ると脅威になるチームだ。スウェーデンは今回の欧州予選で未勝利に終わったものの、ネーションズリーグの成績に基づくプレーオフ枠によって生き残り、プレーオフ準決勝でウクライナを３-１と破って決勝に進出した。&#