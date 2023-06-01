116年の歴史を持ち、「日本一短い本線」として知られるJR留萌線が、3月31日ラストランを迎えます。深川駅と石狩沼田駅を結ぶJR留萌線は、31日を最後に廃線となります。留萌線は1910年11月に開業しましたが、2016年増毛―留萌間が廃止に。残る深川―留萌間についても、輸送密度200人未満の赤線区の1つとしてJR北海道が自治体と協議し、石狩沼田-留萌間を2023年に廃止していました。現在の深川―石狩沼田間は全長14.4