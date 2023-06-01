足を大きく上げるフォームは佐々木の持ち味であるが…(C)Getty Imagesいよいよ佐々木朗希のメジャー2シーズン目が幕をあける。現地3月30日（日本時間31日）に行われるガーディアンズ戦に先発予定。一方、佐々木に関してはオープン戦最終登板となった現地3月23日で行われたエンゼルスとのオープン戦も8四死球の大乱調となった。【動画】佐々木朗希が制球難で大乱調…今の佐々木朗希に必要なのは？「これをやり出したらイップス