３１日の決勝を前に、大阪桐蔭と智弁学園（奈良）が３０日、兵庫県西宮市内のグラウンドで調整した。大阪桐蔭は勝てば歴代最多に並ぶ５度目の優勝、春夏通算では１０度目の甲子園大会制覇となる。川本晴大投手（２年）は選抜大会決勝では同校初となる完封勝利へ意気込んだ。思い描くあの瞬間を、現実のものとする。大阪桐蔭の“怪物２年生”川本が完封での優勝を宣言した。「点を取られずにゼロで抑えたい」。大阪桐蔭がセンバ