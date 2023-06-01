５月２日の東京ドーム大会で再起するボクシング元ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が３０日、横浜市で会見した。昨年９月に陥落して以来の実戦は、スーパーバンタム級８回戦でＷＢＡアジア王者ワン・デカン（中国）と対戦するが「崖っぷちだと思っている」と悲壮な決意を示した。また、かねて対戦を熱望していた那須川天心（帝拳）も４月１１日に再起戦を控えるが「お互い負けたら終わりなので頑張ろうなという感じ