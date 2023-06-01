日本ラグビー協会は30日、来月1日からのオーストラリア遠征へ向けU23日本代表メンバー35人を発表。兵庫・灘高出身で京大医学部新4年のSO大鶴誠（21）も選出された。日本代表の育成を目的とした「ジャパン・タレント・スコッド」に自薦枠で一般応募し、2月から候補合宿に参加。桜のジャージーへの大きなチャンスをつかんだ。夢の日本代表入りへ、異色の秀才が大きな一歩を踏み出した。30日の練習後に対応した大鶴は、31日に出発