大橋ジムの大橋秀行会長が３０日、横浜市で取材に応じ、ＷＢＡ世界スーパーライト級４位・平岡アンディが同ジムを離脱するとＳＮＳで発表したことに言及し「（試合前に）ビザの問題や、いろんな大変なことがあった。これからは自分で好きなように自由にやっていい。彼は実力的には世界王者になれるし、これからも協力する」とエールを送った。平岡は２月２１日に米ラスベガスでＷＢＡ世界同級王者ゲーリー・ラッセル（米国）に