ボクシングで高校３冠の片岡叶夢（とむ、１８）が３０日、横浜市で会見し、大橋ジムに入門してプロ転向を発表した。アマ６冠の兄・雷斗（１９）も２４日に「ザ・サンダー」としてプロデビューしたが、叶夢はジュノンボーイ・コンテストにも挑戦していた甘いルックスも武器で、愛称は名前にちなみ「ザ・ドリーム」。１７１センチの長身サウスポーで主戦場はスーパーフライ級かバンタム級を想定し、６月１０日にデビュー戦を行う