気象台は、午前5時22分に、大雨警報（浸水害）を海陽町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】徳島県・海陽町に発表 31日05:22時点南部では、31日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■海陽町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水31日朝にかけて警戒3時間最大雨量130mm