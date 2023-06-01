Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が３０日、都内で、引退マッチとなる「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（４月２９日、有明アリーナ）のキックオフ会見に出席した。昨年３月に初回ＫＯ負けを喫したロッタン（タイ）との雪辱戦は、ＯＮＥフライ級世界暫定王座決定戦となるが「前回は人生で一番と言っていいほど屈辱的な負けだった。今回は自分のためだけに必ず勝ち、ベルトを巻いて現役最後を締めたい」と静かに闘志を燃やし