『失われた貌（かお）』（新潮社）は、2025年に発売された櫻田智也さん初の長編小説です。あらすじや読みどころ、本人のコメントなどを紹介します。『失われた貌』あらすじ2025年8月刊行の『失われた貌』は、定番の「顔のない死体」から始まる警察ミステリー。刑事の日野に持ち込まれる様々な案件がからみあい、一つの謎が解き明かされるごとに事件の様相は変化していきます。物語はミステリーの定番「顔のない死体」から始