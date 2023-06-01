「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚がオフショットを公開した。日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日−」（日曜・後１０時半）に出演した梶原は、３０日に自身のインスタグラムを更新。「『パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日−』最後までご覧いただいた皆様､本当にありがとうございました！」と書き始め、「日下寿々とし