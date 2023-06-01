◇スポニチ後援第53回社会人・東京六大学野球対抗戦最終日法大5―6JFE東日本（2026年3月30日神宮）法大は昨秋、1年生ながら打率・364、4本塁打、12打点をマークした井上和が「2番・捕手」で出場。3回に左翼席へ2ランを放つなど2安打を放ってアピールした。「浮いたチェンジアップだったので叩きました」。春の対外試合では5本塁打目となり「チームの勝ちが最優先ですが、すべての数字を上回りたい」とリーグ戦での爆発