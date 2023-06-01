阪神・伊藤将司投手（29）が30日、出場選手登録を外れた。前日の巨人戦で2回1/3で降板し、6安打3失点と精彩を欠いた。シーズン開幕直前に決まった登板機会で結果を出せなかった。試合後に藤川監督は「まだ始まったばかりですから。いいんじゃないですか。チームが勝ってくれて」とかばったものの、再調整を決断した。これにより、ローテーションが一回りした後の4月3日からの広島3連戦（マツダ）は、開幕投手の村上に続いて、