きょう31日の阪神ホーム開幕戦で、今季の選手の登場曲がお披露目となる。チームで最初に登場曲が流れる先発の才木は、Mrs.GREENAPPLEの「Attitude」をチョイス。爽快感あふれるメロディーに乗り、マウンドに立つ。佐藤輝は、今季から第1打席の登場曲をKEIJUの「412」に変更。打席や状況に応じて曲を使い分ける選手も多く、個性満載のラインアップにも注目だ。