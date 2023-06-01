シンガー・ソングライターの加藤登紀子（８２）が３０日、都内で行われた第４７回松尾芸能賞の贈呈式に出席した。昨年、歌手活動６０周年を迎えた加藤は、日本の音楽文化向上に功績を残したとして特別賞を受賞。この日は深紅のドレス姿で登場し、代表曲「百万本のバラ」をフルコーラスで熱唱した。歌手生活を振り返り「どちらかと言うと、権威とは距離のあるポップスの世界で歌ってきたんですけど、ここまで歌い続けてきてよ