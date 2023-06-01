2リーグ制以降では球団初のセ・リーグ連覇を目指す阪神を、今季も多種多様なデータを基に深掘りする。阪神は27日、4年連続となる大山、近本、佐藤輝、森下の生え抜きドラフト1位野手4人を並べた盤石の打線で開幕。現在2軍で調整を続ける新人の立石を加えた、虎史上初「ドラ1クインテット打線」の誕生もそう遠くはないだろう。ドラフト新人が初めて入団した66年以降、1位指名選手の歴史を振り返ると、各球団とも野手より投手