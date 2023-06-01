バスケットボール男子U―18日本代表の強化合宿が30日、都内で公開され、“八村2世”との呼び声が高い16歳、白谷柱誠（ちゅそん）ジャック（福岡大大濠高1年）が取材に応じた。来月4日からドイツの「アルバート・シュバイツァー・トーナメント」で欧州勢と激突。福岡大大濠高の指揮官を兼ねる片峯監督から「わがままジャックになれ」と助言を受け、白谷は「同い年の選手に自分から向かっていく。1対1で負けない」と得点量産を期