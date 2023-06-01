昨年６月にホリプロから本格デビューした、タレント・虹咲カリナ（１８）が３０日、都内で取材会を開催した。現在、グラビア誌や、ショートドラマに出演。今年３月に高校を卒業し、出身地の愛知県飛島村から上京したばかり。「名の知れた女優さんになりたい。連続ドラマとかにすごく憧れます」と目を輝かせた。４月３日からはＮＨＫＥテレ「ギョギョッとサカナ★スター」へのレギュラー出演が決定。料理好きで魚の三枚おろし