◇サッカー国際親善試合日本ーイングランド（2026年3月31日ロンドン）日本代表は31日（日本時間4月1日）にウェンブリーでイングランド代表と対戦する。森保一監督（57）はイングランド歴代最多78得点を記録するFWハリー・ケーン（32＝バイエルン・ミュンヘン）を封じる対策を徹底した。昨年10月にブラジルから初白星を挙げ、18年の就任からW杯優勝国には5勝2分け1敗。超満員の敵地で過去1分け2敗のサッカーの母国から、ア