◇スポニチ後援第53回社会人・東京六大学野球対抗戦最終日早大2―7ENEOS（2026年3月30日神宮）早大はENEOSの新人3投手の継投に、打線は4安打2得点で12三振を喫した。起用が期待された阿部葉太（1年＝横浜）は、春季キャンプ中に負った右太腿裏の肉離れで離脱中。それでも小宮山監督は「張り切り過ぎてね。開幕週に試合がないし、そろそろボールを使ってやっていくと思う。何とか間に合いそうだし、使えるめどが立てば