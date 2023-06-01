タレントで画家の片岡鶴太郎（71）が30日、都内で主演舞台「ブラック・コーヒー」の稽古を公開した。今年、没後50年の英推理作家アガサ・クリスティの戯曲で、高名な科学者の死と機密情報盗難事件が絡み合う物語。片岡にとって35年ぶりの主演作で、名探偵ポアロを演じる。「過去一番膨大なセリフ量」というが、今月6日に始まった稽古には、セリフの全てを頭に入れて臨む気合の入れようだ。30代で日本の名探偵・金田一耕助シ