日本ハム・細野晴希投手（２４）が先発する３１日のロッテ戦（エスコン）で負の流れを止める。チームは３０日、開幕３連敗を喫した福岡から北海道へ移動。プロ３年目で本拠地開幕の大役を任された２０２３年度ドラ１左腕は「とにかくゼロを並べられるように頑張りたい」と力を込めた。リリースする腕の位置を下げるなどのフォーム改良に取り組み、実戦で好投を続けてアピール。本拠地開幕での抜てきに「それなりにプレッシャー