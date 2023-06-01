容赦はしない。堂々と受けて立つ。阪神がきょう31日から臨むDeNAとの3連戦。ホーム開幕戦の相手先発は、元同僚のデュプランティエに決まり、ナインは闘志を燃やした。「良いピッチャーなのは分かっているので、あとはチームで、みんなで攻略できるようにやっていきたいと思います」そう言って、坂本はいつも通り冷静に言葉を紡いだ。昨季は女房役としてバッテリーを組み、14試合で6勝をマーク。長所も短所も熟知する“元相棒