阪神の佐藤輝明内野手（２７）と森下翔太外野手（２５）、坂本誠志郎捕手（３２）が３０日、ＤｅＮＡのジョン・デュプランティエ投手（３１）との対決へ、思いを明かした。昨季までのチームメートとホーム開幕戦で激突。負けるわけにはいかない。佐藤輝は昨年のポストシーズン前に、甲子園のシート打撃で助っ人右腕と対戦。直球をスタンドインしている。今回はＤｅＮＡのユニホームを着た男と相対するが「しっかり対策して臨み