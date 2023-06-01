4月1日のDeNA戦での来日初先発が濃厚な阪神・ルーカスは「いつであれ、早く投げたいし、楽しみ。わくわくしています」と話した。舞台となる京セラドームのマウンドは、25日のファーム・リーグ西地区のオリックス戦で経験済み。「投げる日は読書と携帯のゲームをして、体と脳をリラックスさせている。本はファンタジー的なノンフィクションが多いかな」と気負うことなく臨む。