阪神は31日から京セラドーム大阪でDeNAと3連戦に臨む。31日のホーム開幕戦は、才木が任された。24日のファーム・リーグ、オリックス戦では本番の舞台・京セラドームで5回1失点。予行練習を完了させた。相手はデュプランティエ。いきなり元同僚とのマッチアップとなった。「すごく楽しみな部分はありますけど、敵なので。しっかり自分のやるべきことに集中していければ」と気を引き締めた。1日は新助っ人・ルーカスが登板予定