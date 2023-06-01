ＤｅＮＡのジョン・デュプランティエ投手（３１）が、３１日の阪神戦（京セラ）で先発する。今季初登板で、昨季所属した古巣といきなり対決。タテジマを脱ぎブルーのユニホームに袖を通したハマのデュープが、虎斬りで開幕３連敗中のチームに初星をもたらす。「正式にベイスターズの一員としてプレーできることに、とてもワクワクしています」。言葉にエネルギーがみなぎる。新指揮官の相川監督に待望の１勝をプレゼントすべく