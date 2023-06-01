阪神・伊原は4月2日のDeNA戦に先発が濃厚。新人だった昨季は中継ぎからのスタートだったが、2年目の今季は先発ローテーションにしっかりと食い込んだ。「特別に仕上げにかかっているわけではなく、いつも通りやることやって、という感じです。ケガもなく体も元気なので順調にきました」母校の智弁学園はきょう31日、選抜の決勝戦に臨む。「やっぱりうれしいですよ。仲間と楽しんで頑張ってもらえたら」とエールを送った左腕