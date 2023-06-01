３１日の決勝を前に、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が３０日、兵庫県西宮市内のグラウンドで調整した。智弁学園は阪神・村上を擁して初優勝した２０１６年以来１０年ぶりの決勝。小坂将商監督（４８）は同校ＯＢで教え子のブルージェイズ・岡本のメジャー１号を喜び、改めて優勝を宣言した。大阪桐蔭は勝てば歴代最多に並ぶ５度目の優勝、春夏通算では１０度目の甲子園大会制覇となる。川本晴大投手（２年）は選抜大会決勝では同校