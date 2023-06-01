開幕前ではなく、開幕カード終了直後というタイミングでの支配下登録は珍しいケースだ。阪神・福島は、竹内孝行球団副本部長が「旬な時に」と説明した2軍での好成績だけが理由ではない。島田が開幕前に左大腿部の筋損傷で離脱。守れて走れて小技が利く同タイプを、藤川監督が今、必要としたからだろう。一方で、現役ドラフトで加入した浜田が出場選手登録を外れたことにより、「右の代打」が一層手薄になった。豊田は死球によ