ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー・モーグル女子代表の藤木日菜（２４）＝武庫川女大大学院＝が３０日、兵庫県西宮市の同大で会見した。健康・スポーツ科学研究科修士課程を修了。４月から山科精器（滋賀県）に入社するにあたり「４年後は五輪でメダルが取れるような選手になりたい」と決意表明した。初出場だった五輪はモーグル１１位、デュアルモーグル９位。サンテレビ社員の兄・豪心（２８）との兄妹同時出場で